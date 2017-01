Errejón quiere pactar el rumbo político y secretarías de peso

Arranca la cuenta atrás de los treinta días más decisivos para Podemos, toda vez que el partido podría salir del próximo congreso, previsto para dentro de un mes, con otro líder que no sea Pablo Iglesias. Aunque Errejón no le dispute directamente a Iglesias la secretaría general, si confronta con una ponencia y lista a la dirección propias podría acabar de igual forma descabalgando al líder, ya que este ha anunciado que se irá si no gana su proyecto. Un posible acuerdo entre los dos máximos dirigentes que evite esa confrontación es, pues, determinante. Aún no ha empezado la negociación, pero el pacto no será nada fácil.

Para empezar, porque el resultado de la última consulta a las bases sobre el sistema de votación del congreso, la primera en la que se enfrentaban directamente Iglesias y Errejón ante la militancia, es leído por el sector afín al número dos con una conclusión clara: representan a la mitad del partido, y tienen prácticamente el mismo peso que el líder. En el referéndum interno, Iglesias logró el apoyo del 41% de los simpatizantes, solo dos puntos más que Errejón, que consiguió el 39%.

Tomando esos datos totales, y aplicando el sistema de representación que ha sido aprobado en la consulta (el bautizado como sistema Desborda, que favorece a la lista más votada), Iglesias mantendría una mayoría ajustada en el órgano de dirección, el consejo ciudadano. Este está formado por 62 miembros, sin contar que ahora se añadirán cuatro representantes de los círculos (de adscripción, por tanto, desconocida), y que participan también como miembros natos los 17 secretarios generales autonómicos. Según la simulación elaborada por EL PAÍS, que de confrontar en el congreso, y si se repitieran los mismos resultados, Iglesias obtendría 32 puestos en el consejo (el 52%), Errejón 28 (45%) y los Anticapitalistas dos (3%), informa Kiko Llaneras.

El sector errejonista ha hecho las mismas cuentas, y sabe además que, tal y como es el sistema, la mayoría del consejo puede cambiar con poca variación de los porcentajes de voto. Por ejemplo, si los Anticapitalistas alcanzan el 15% de los votos, obtendrían cuatro puestos en lugar de dos, lo que podría darles la llave de la mayoría, quitándosela a Iglesias. Y, en todo caso, al estar tan ajustado el apoyo interno entre los dos sectores, no es descartable el vuelco y que los errejonistas logren el control del órgano de dirección. Es decir, como punto de partida, Errejón tiene potentes incentivos para llevar al congreso una lista separada a la de Iglesias.

Negociación difícil

La negociación se presenta complicada porque los errejonistas la van a abordar desde la perspectiva de que su fuerza es, como mínimo, la mitad del partido. “Existe un equilibrio entre las dos sensibilidades”, subraya Jorge Moruno, responsable de Discurso de Podemos y uno de los dirigentes más próximos a Errejón. El sector afín al número dos quiere, en todo caso, decidir el rumbo político del partido, y esa será su prioridad en la negociación, y donde buscarán primero un acuerdo. Después, exigirán garantías de que ese rumbo se cumpla, con el control de secretarías de peso. “Primero, marcar las líneas maestras del proyecto de país y cómo formar una mayoría nueva. Luego, cómo, acorde a esa decisión, se estructuran las secretarías y las personas que las llevan”, explica Moruno.

¿Qué exigirán como imprescindible a Iglesias para el acuerdo? “Un modelo [de partido] más descentralizado y que se dote de contrapesos y contrapoderes que democraticen más las decisiones. En lo político, buscar la necesaria sinergia entre movimiento popular y Congreso”, reflexiona el dirigente errejonista.

Pero el trasfondo del acuerdo no es solo el control o el rumbo del partido, sino el futuro de sus dos máximos dirigentes, Iglesias y Errejón. Ambos, que cerrarán el pacto mano a mano, tomarán en consideración también esa variable personal.