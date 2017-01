Torrent-Benetússer: 100 millones del Niño en seis kilómetros

Los niños de San Ildefonso cantaron a las 12.16 el tercer premio de la lotería del Niño, el 85073, que se había vendido íntegramente en la administración número 2 de la localidad valenciana de Benetússer. A las 12.24, mandaron el primero, el 08354, muy cerca de allí, a la administración número 3 de Torrent, también íntegro. Algo más de 100 millones de euros (90 del primero y 11.250.000 del segundo) concentrados en dos puntos separados solo seis kilómetros.

La avenida al Vedat de Torrent (80.000 habitantes), donde se encuentra la administración de Lotería número 3 del municipio, se ha convertido en un lugar de celebración. Marina, de 45 años, va por la avenida gritando que le han tocado 600.000 euros. “Esta mañana he ido a recoger a mi hijo al aeropuerto que venía de Londres y no se va a ir más", dice. "Voy a comprarme una casa más grande, a viajar, que me encanta, y a echarme un novio, que no tengo", añade.

Si la fiesta es grande delante de la administración número tres, todavía lo es más frente a la puerta de la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent, que ha distribuido a través de papeletas de tres euros cerca de 68 millones del total de 90 millones del primer premio. "¡Nos ha tocado el gordo, nos ha tocado el gordo!", corean decenas de personas bajo una lluvia intermitente de cava.

“Entre mi hermana y yo nos han tocado 200.000 euros”, cuenta Sole, de 47 años, con un vaso en la mano. “Trabajo en una empresa de limpieza, y el lunes va a ir a trabajar quien yo te diga”. Su marido, Jesús, asegura a su lado que él sí que acudirá a su puesto de soldador. "¡Alguien tiene que mantener la cabeza fría!", dice entre risas.

Fundada en 1930, entre los cerca de 700 miembros del Santo Sepulcro abundan las señoras de la limpieza, los camioneros, los jubilados y los parados. Es la hermandad que menos cuota cobra de Torrent, 12 euros al mes, y aun así, explica su presidente, José Enrique Tronchoni, en los últimos tiempos ha habido quien no ha podido pagarlos, pese a lo cual se les ha mantenido la inscripción.

“El premio va a servir sobre todo para ayudar a la gente a respirar. Han sido años muy duros para algunos”, cuenta Tronchoni, comercial, de 40 años, al que las televisiones entrevistan vestido con chándal azul porque con la sorpresa del premio no le ha dado tiempo de ir a cambiarse.

La entidad que preside desde hace tres meses –“ha sido llegar y besar el santo”, comenta- juega desde hace 40 años al mismo número, el 08354. "Hasta no hace mucho también jugábamos otro, el 16.170, pero lo descartamos". "Vender lotería nos sirve para financiarnos", agrega.

“Lo que más me ha emocionado”, afirma Pascual Arce, camionero jubilado de 65 años, “ha sido una mujer de la hermandad que lo ha estado pasando muy mal, en el paro, con hijos, y que por alguna razón se había quedado con siete papeletas. Ha estado aquí saltando y llorando. Me ha dado una alegría enorme”, añade Arce. Él ha ganado “24.000 euros menos lo que se quede Montoro”, en referencia al titular del Ministerio de Hacienda.

A Alberto Domínguez, de 55 años, a quien el contrato de tres meses como mecánico de automóviles se le acaba el martes, le han tocado 120.000 euros. "Lo dedicaremos a tapar algunos agujerillos y a ir pensando en la jubilación".

Amparo Marcilla regenta desde 1982 la administración número 3 de Torrent, situada en un barrio de clase trabajadora de este municipio cercano a Valencia. Marcilla, que ha vendido el 08354 del Niño, cuenta que nunca había dado un premio importante.

A poca distancia de Torrent, en un recorrido que sortea los campos de cultivos y los polígonos industriales propios de la comarca de L'Horta, cuya capital es Valencia, se encuentra Benetússer (14.000 habitantes).

Buena parte del tercer premio ha sido distribuido por la falla Jaume I de la vecina población de Massanassa. Como en el caso de la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent, también ha sido muy repartido a través de papeletas de tres euros. Y del mismo modo, la zona agraciada es especialmente humilde. La mala situación económica de los miembros de la Falla Jaume I había llevado a sus miembros a descartar realizar la plantà del monumento este año. Una perspectiva que ha cambiado este seis de enero.