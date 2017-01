Circuncidar a domicilio por 120 euros

Buena aparte de los musulmanes que viven en España aprovechan para circuncidar a sus hijos cuando viajan a sus países. En Marruecos por ejemplo, por 50 euros lo hacen casi en cualquier sitio, aseguran varias familias consultadas. Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), explica que “como musulmanes, tenemos que circuncidarnos” y que los que no pueden hacerlo en sus países de origen, recurren a centros privados en España. La sanidad pública no incluye esta prestación. En el ministerio de Sanidad explican que solo se interviene cuando hay una necesidad clínica y una prescripción médica de fimosis. Benjelloun aclara que en cualquier caso “es un rito distinto a la fimosis por el trozo que cortan y cómo lo cortan”.

Optan por hacerlo en España los padres que una vez que nace el niño, no quieren esperar los meses o incluso años que falten para el viaje, porque cuanto más crece el menor, más dolorosa es la operación. Luego están los musulmanes a los que no les queda más remedio que hacerlo en España, porque no han podido regularizar sus papeles por falta de un trabajo estable y no pueden entrar y salir de España fácilmente.

En la actualidad hay casi dos millones de musulmanes en España. La comunidad judía, que también practica la circuncisión a los varones, es mucho más reducida, con unos 45.000 miembros en España.