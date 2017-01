La policía libera a 104 inmigrantes llegados en patera por falta de espacio en los CIE

Siete pateras con 259 inmigrantes de origen subsahariano han sido rescatadas en los tres primeros días del año cuando intentaban alcanzar la costa andaluza. Dos de las embarcaciones fueron trasladadas por Salvamento Marítimo a Almería, tres a Motril (Granada) y dos a Málaga, donde las 104 personas que llegaron los días 1 y 3 enero han quedado en libertad por falta de espacio en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en el país. Varias fuentes consultadas explican que se trata de una situación extraordinaria.

Estas personas son atendidas ahora por tres ONG. Los 52 inmigrantes que fueron trasladados el domingo día 1 al puerto de Málaga han quedado libres tras agotarse este miércoles el plazo legal de 72 horas que existe para que sean puestos a disposición judicial. Ni siquiera han comparecido ante el juez, que es quien debe dictar su internamiento en un CIE. Con las otras 52 personas localizadas este martes a 36 millas al sur de Málaga, procedentes de países como Gambia, Costa de Marfil, Mauritania y los dos congos, no se agotará ese plazo máximo y la policía comunicó ayer mismo que no se iba a pedir su traslado a un centro de internamiento “por falta de plazas”, explican fuentes del Colegio de Abogados de Málaga y de Andalucía Acoge.

Cuando los ocupantes de una patera llegan al puerto de Málaga, no solo son atendidos por un dispositivo de emergencias que les ofrece atención sanitaria y humanitaria. El Colegio de Abogados de esta provincia tiene un servicio jurídico que se ocupa de los inmigrantes en el puerto para informarles de su estado y de la posibilidad de poder formalizar la petición de asilo en el país. Estas personas en situación irregular siempre permanecen en dependencias policiales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión y devolución, antes de pasar a disposición judicial.

Las dos llegadas masivas en los primeros días del año movilizaron tanto el domingo como el martes a cinco letrados del colegio de Málaga, ya que se intenta que cada uno de ellos no asesore a más de 10 personas. Ante esta situación inusual de dejarlos en libertad, Cruz Roja se ha hecho cargo de cuatro mujeres de la patera del día 1, procedentes de Camerún y Costa de Marfil, que serán derivadas a los centros que esta institución tiene en Sevilla y Madrid. El resto es atendido por las ONG Accem y Cear. Cruz Roja, además, ha reactivado este miércoles el dispositivo de ayuda porque va a atender también a las 52 personas rescatadas y trasladadas ayer a Málaga.

Estas personas son entrevistadas para determinar su situación personal y comprobar si cuentan con red familiar o de conocidos en alguna ciudad española. Si es así, se facilita su traslado, explican desde Cruz Roja. En un primer momento se cubren sus necesidades básicas de alimentación, ropa e higiene y lo normal es que estén indocumentados. Tienen libertad total de movimiento y algunas fuentes explican que suelen desplazarse hasta países del centro de Europa. Desde esta organización también subrayan el carácter extraordinario de la ayuda que están prestando, ya que normalmente solo se responsabilizan en casos muy puntuales que afectan a menores, mujeres embarazadas o con bebés.

Según datos oficiales de la Dirección General de la Policía, en España existen ocho centros de internamiento de extranjeros con un total de 1.162 plazas: los peninsulares de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Algeciras (con un anexo en Tarifa); y los de Las Palmas, Fuerteventura y Tenerife, en Canarias. La Delegación del Gobierno de Andalucía, a donde remiten tanto el Ministerio del Interior como la policía, no aclara si los inmigrantes llegados a Motril y Almería también han quedado en libertad, aunque todo apunta a que sí porque la patera que llegó a Málaga el día 1 fue la primera en tocar la costa española y a sus ocupantes ya se les ha comunicado que no hay plazas en los CIE.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha puntualizado que estas personas no quedan en libertad y que el sistema de acogida de los inmigrantes que llegan de manera irregular al país incluye “siempre” tanto a los CIE como a las ONG. “Han sido acogidos por ONG”, ha insistido el delegado, quien ha reiterado también que eso no implica que queden en libertad y que la situación obedece al incremento “importante” de llegada de pateras en los últimos días. Sin embargo, estas personas tienen completa libertad de movimientos para abandonar las instalaciones de las ONG cuando deseen.

José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, explica que un inmigrante de origen subsahariano que ingresa en un CIE suele quedar en libertad en unos 10 días, sin alcanzar nunca los 60 de máximo que establece la ley y sin que se materialice la orden de devolución. Esto ocurre porque no existen acuerdos de readmisión con los países de origen. Existe una circular de la policía, añade, que insta a no pedir el internamiento de un inmigrante si su expulsión o devolución no puede ser ejecutada.

De los inmigrantes de tres pateras atendidos en Motril, 37 han sido acogidos también por distintas organizaciones no gubernamentales, los 32 que llegaron el domingo y cinco mujeres de uno de los dos grupos del lunes. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, se busca alojamiento en otros centros de ONG para el resto de varones que tocaron territorio español el 2 de enero porque los CIE están "llenos".