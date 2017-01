El 59,8% de los españoles reconoce que no habla, ni escribe, ni lee en inglés, según el último barómetro del CIS, basado en 2.466 entrevistas realizadas a mayores de edad de ambos sexos. Sí lo hace un 27,7%. Con un porcentaje mucho menor, el 9%, se encuentran los que manejan el francés, seguido por el alemán y el italiano, ambos con un 1,7%, y el portugués con un 1,2%. El 66,9% de los encuestados sostiene que no se ha sentido perjudicado o en situación de desigualdad por no hablar un idioma extranjero.

El 94,8% de la población considera importante o bastante importante conocer idiomas extranjeros. De hecho, después de las matemáticas, los españoles consideran que manejar una lengua extranjera es la segunda materia más significativa en la formación de una persona. Sin embargo, el 40% considera que en España se le da poca relevancia a la adquisición de este conocimiento, frente a un 54,71% que opina que sí es un aspecto notable.

La mayoría de los encuestados afirma que el lugar en el que aprendió algún idioma extranjero fue el colegio o el instituto. En el caso del inglés, lo corrobora el 47,4%, en el del francés un 33,5%. En otros idiomas como el portugués, el alemán, o el italiano, gana la opción de haber vivido en el extranjero. Aproximadamente el 90% de los padres de los encuestados no habla ninguna lengua extranjera. De los que sí lo hacen, se dividen entre el inglés con un 39,7% y el francés con un 48,1%.

El 87,4% de los entrevistados confiesa no estar estudiando ningún idioma ahora mismo, y el 11,4% que sí lo hace, mayoritariamente por ser necesario en su trabajo o estudios, se decanta por el inglés (77,9%), seguido a mucha distancia del francés con un 11%.

En el caso de las familias de uno o más hijos, el 89,2% de los padres afirman que los menores estudian mayoritariamente inglés, y el 45% de ellos tiene una buena opinión sobre la formación en idiomas que están recibiendo en el colegio. Aún así, el 38,3% lleva a sus hijos a clases particulares o a un profesor particular.