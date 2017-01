La decisión de los Anticapitalistas facilita que Errejón pugne con Iglesias

La decisión de la corriente Anticapitalista de rechazar la oferta de Pablo Iglesias para unirse en una lista integradora allana el camino para que Íñigo Errejón y sus afines decidan también confrontar en el congreso con el líder de Podemos. Así lo interpretan en las filas de ambos sectores, aunque el número dos estudia su estrategia y no ha tomado todavía una decisión. Errejón, que no le disputará el liderazgo, presentará sus propias ponencias y no descarta un pacto posterior.