2017: un año para que los partidos decidan qué son

No piensa Gabriel Elorriaga (Madrid, 1962) que tener una base de votantes avejentada sea un problema. Por puras razones biológicas, "es un bloque que no se agota. Tiende a crecer. Es una bolsa muy firme que lo seguirá siendo mucho tiempo, y es básicamente un voto progubernamental", explica. El problema del PP, dice quien lo ha conocido por dentro muchos años y sigue analizando a este partido desde una cierta distancia, "es que ese electorado ya mayor, de más de 50 años, no es un bloque mayoritario.