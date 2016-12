Mariano Rajoy: “Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años”

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE: "Creemos que esta legislatura va a ser fructífera". "La tarea que estamos haciendo en el partido, de reflexión, reformulación y actualización, para luego someterlo a conversación con los militantes, lleva su tiempo. Cuando esa tarea esté terminada se debe hacer un Congreso, que debe ser ordinario". 30/12/2016 14:45

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, sobre un posible pacto de Estado con el PP: "El PSOE es un partido de Estado y siempre que se pongan encima de la mesa pactos de Estado de trascendencia para la ciudadanía, evidentemente el PSOE estará. Otra cosa es qué interpreta el PP como pacto de Estado, lo evaluaremos". 30/12/2016 14:43

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE: "No se trata de aspirar solo a ganarnos a nosotros mismos; se trata de ganar e ir recuperando la confianza de los ciudadanos". 30/12/2016 14:39

El País España "Ciudadanos es nuestro socio preferente", dice Rajoy. "Luego hablaremos con el Partido Socialista de los grandes temas que son importantes para los ciudadanos. Es lógico que hablemos de educación, pensiones y la postura de la OTAN con ellos". 30/12/2016 14:37

El País España El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, comparece tras la rueda de prensa del presidente del Gobierno y pide a Mariano Rajoy que no "no caiga en la tentación" de "acomodarse" con el PSOE. En la foto: José Manuel Villegas el día de Navidad (Alejandro García, EFE) 30/12/2016 14:37

El País España "Enmienda no hay ninguna", dice Rajoy respecto al tema catalán. "Cuando uno va a una mesa y hay 10 cosas y se las quiere quedar todas, eso no es dialogar". "Me gustaría que Urkullu y Puigdemont fueran a la Conferencia de Presidentes, que no es cambiar de opinión; supone compartir sus opiniones con otros. No ir es abdicar de una responsabilidad. Yo no dejaré nunca una silla vacía". 30/12/2016 14:35

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, destaca, por ejemplo, la derogación de la LOMCE, la subida del salario mínimo interprofesional, la "tregua energética" para las familias más vulnerables, entre otras iniciativas. 30/12/2016 14:33

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE: "Hoy todo el mundo asume, desde el PP hasta la oposición, también la sociedad civil, el papel absolutamente determinante del PSOE. No puede ocurrir nada, nada sale adelante, si no sale de la mano del PSOE". 30/12/2016 14:31

El País España "Yo no quiero adelantar las elecciones, igual que no quería que se repitieran", dice Rajoy: "La obligación de los partidos es llegar a acuerdos". Respecto a una posible derogación de la reforma laboral: "No me gustaría porque ha funcionado, hay que ver los datos". "Lo que funciona yo creo que no se debe cambiar", concluye el presidente del Gobierno 30/12/2016 14:30

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, justifica la abstención de su partido: "Lo que no podía ocurrir era repetir nuevamente elecciones. El PSOE asumió su responsabilidad, pensando en España y en los españoles. El debate interno ha sido muy complicado". 30/12/2016 14:30

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, responsabiliza a Podemos, por "su ambición desmedida y error de cálculo terrible", de la repetición de elecciones y del incremento de votos del PP el 26-J. "Ha sido un año en el que se ha producido algo que no había ocurrido nunca: no fue posible constituir un Gobierno y hubo que repetir elecciones. Es una responsabilidad de todos los partidos. De quien no era responsabilidad era de la ciudadanía". 30/12/2016 14:28

El País España Rajoy, sobre el Brexit: "Reino Unido es el país donde más invertimos. Más de 200.000 británicos viven aquí y más de 100.000 españoles allá". "Las únicas líneas rojas las pondremos en común como Unión Europea". 30/12/2016 14:28

El País España Mario Jiménez critica que Mariano Rajoy "no ha acabado con la situación de empobrecimiento de la clase trabajadora". 30/12/2016 14:26

El País España Elecciones en Alemania, Francia, Holanda. "A mí lo que me gustaría es que hubiera Gobiernos estables, lo que trae un impacto positivo en la economía y, por ende, el bien de las personas", dice Rajoy. "Yo reivindico todo lo que se ha hecho en Europa los últimos años". "Me gustaría que ganaran los partidos moderados". 30/12/2016 14:26

El País España "¿Estamos seguros?", le preguntan al presidente del Gobierno. "En estos asuntos procuro atender siempre a los que saben. Nuestras fuerzas de seguridad son competentes, tienen experiencia y saben lo que hacen. El nivel de alerta se mantiene en 4, por lo que no hemos dicho que haya menos o más riesgo". "La seguridad absoluta no se puede tener en ningún país", concluye Rajoy. 30/12/2016 14:23

El País España Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, comparece ahora para evaluar el balance de Rajoy. Durante su intervención critica "la realidad del empleo". 30/12/2016 14:20

El País España Rajoy, sobre la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo: "Para mí, este es un tema capital. Los autónomos pasaron una etapa difícil, queda mucho por hacer. [...] La tarifa plana de 50 euros fue una medida que ha beneficiado a más de un millón de nuevos emprendedores y seguiremos mejorando las medidas de protección social mientras la economía lo permita". 30/12/2016 14:19

El País España Mariano Rajoy contesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que ha ofrecido su balance del año. Foto: Juan Carlos Hidalgo (EFE) 30/12/2016 14:16

El País España Referéndum en Cataluña. "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, les contaré", responde Rajoy sobre su encuentro privado con Puigdemont. 30/12/2016 14:11

El País España Rajoy, sobre el referéndum en Cataluña: "Hay algo de lo que no se puede hablar y es de incumplir la ley". El Gobierno no va autorizar ningún referéndum que pueda liquidar la soberanía nacional". "Yo ofrezco algo que es mucho más razonable: hablar. Y pido que no se den más pasos en dirección contraria al sentido común", ha señalado Rajoy: "Una reforma constitucional no va a resolver este problema". 30/12/2016 14:10

El País España Rajoy, sobre el posible triunfo en el PSOE de Susana Díaz o de Pedro Sánchez: "No tiene ningún sentido que haga análisis sobre mis deseos del Partido Socialista". Rajoy ha agregado: "Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años". 30/12/2016 14:04

El País España Rajoy, sobre los Presupuestos de 2017: "Ya hemos aprobado el techo de gasto, lo que van a ser los ingresos del Estado y ya hemos distribuido en las Administraciones públicas el techo de gasto y de deuda". Rajoy afirma que a partir de enero elaborarán los Presupuestos de 2017 y que ya han conversado con Ciudadanos y Coalición Canarias. "Si no se aprueban, tendremos que dar respuesta cuando eso se produzca". 30/12/2016 14:01

El País España Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en la Moncloa para presentar su balance del año. Foto: Juan Carlos Hidalgo (EFE) 30/12/2016 14:00

El País España "2016 nos ha mostrado dos caras de la política: una estéril, la del bloqueo, y una fértil, la de los pactos", ha señalado Rajoy. "Ya sabemos cuál es mejor para 2017". El presidente termina su intervención y ahora es el turno de las preguntas de los periodistas. 30/12/2016 14:00

El País España Entre los objetivos que menciona Rajoy para lo que viene de legislatura figuran: estar fuera del control europeo por déficit excesivo, la creación de medio millón de puestos de trabajo, elaborar un modelo educativo pactado entre los partidos y las CC AA que garantice la calidad de la educación con un eje en la docencia. También "estudiar una nueva estrategia para acabar con la lacra de la violencia de género". 30/12/2016 13:58

El País España Rajoy dice que termina el balance con miras al futuro: "Si todos somos capaces de mantener la actitud constructiva que hemos mostrado estos dos meses, podemos garantizar a los españoles un futuro de prosperidad, que será gracias a todos". 30/12/2016 13:55

El País España Rajoy se refiere a las demandas territoriales sin mencionar una comunidad en particular: "El Gobierno no va a escatimar esfuerzos ni dedicación para lograr acuerdos que den satisfacción a las demandas territoriales". El presidente agrega que esto se hará "respetando le ley". 30/12/2016 13:53

El País España El presidente del Gobierno menciona dos acuerdos que se han fraguado: con el PSOE, "impedir los cortes de luz a personas vulnerables" y con Ciudadanos, que la primera ley de esta legislatura fuera "apoyar a los autónomos". 30/12/2016 13:51

El País España Rajoy menciona los pactos parlamentarios en educación y contra la corrupción. "También se puso en marcha el diálogo social con sindicatos y empresarios; ahí se pactó subir el salario mínimo social". http://cort.as/pFHC 30/12/2016 13:49

El País España "El diálogo político comenzó a dar sus frutos este verano", comenta Rajoy. Destaca los acuerdos con Ciudadanos y Coalición Canaria. "Creo que desde el partido que me apoya se han hecho un gran esfuerzo para mejorar la vida de los españoles". También destaca que, en lo que lleva de legislatura, el Gobierno ha remitido al Parlamento 11 iniciativas. 30/12/2016 13:47

El País España La economía española crecerá en un 3,2% en 2016, "casi el doble de la media de la euro zona", señala Rajoy. "La crisis nos ha dejado secuelas que se van sanando poco a poco. 30/12/2016 13:42

El País España El presidente del Gobierno destaca los logros en empleo. "Tenemos un millón y medio más de personas ocupadas que en el peor momento de la crisis", señala y agrega que, por primera vez en siete años, el paro bajó de los cuatro millones de personas. 30/12/2016 13:39

El País España "Estos Presupuestos han sido un parapeto de seguridad, creando confianza en un contexto de incertidumbre política", señala Rajoy. 30/12/2016 13:38

El País España Rajoy destaca la elección de Trump, el plebiscito de Colombia y las elecciones en Italia como algunos de los acontecimientos más destacados del 2016. En España hace referencia a la repetición de las elecciones y los 10 meses de Gobierno en funciones. "Hemos logrado mejorar nuestra imagen los últimos años, gracias a los acuerdos sostenidos", asegura. 30/12/2016 13:37

El País España Rajoy define 2016 como "el año de la incertidumbre". "Ha sido el año de las decisiones inesperadas, los hechos sin precedentes y los sobresaltos políticos. Un año de incertidumbre en España y fuera". 30/12/2016 13:35

El País España Mariano Rajoy destaca los pasos que se han tomado en el Consejo de Ministros: "Ha aprobado un acuerdo para que el nivel de gasto sea acorde al techo de gasto y cumplir el compromiso con la zona euro". 30/12/2016 13:33

El País España Comienza la comparecencia de Mariano Rajoy en La Moncloa. El presidente del Gobierno hará un balance político y económico de 2016, un año en el que España sufrió un bloqueo institucional inédito en su historia y tuvo que repetir elecciones ante la falta de acuerdo para formar un Ejecutivo. 30/12/2016 13:32

El País España Así fue el último balance anual. Era la primera vez que un presidente del Gobierno en funciones presentaba este informe. Mariano Rajoy compareció el 29 de diciembre de 2015 tras la primera ronda de contactos para formar un Ejecutivo y aclaró que, si se repetían las elecciones, él volvería a ser el candidato del PP. Foto: Uly Martín 30/12/2016 13:30

El País España Rajoy encara 2017 con una agenda internacional repleta. Cuatro cumbres europeas, seis bilaterales, la de la OTAN y la del G-20, entre los compromisos del presidente. 30/12/2016 12:57

