Óscar B., de 34 años, ha sido condenado a nueve meses de cárcel por intentar extorsionar a David Bisbal con información que había obtenido gracias a un número de teléfono que le asignó una compañía después de que el cantante lo diera de baja. El acusado pidió dinero para no divulgar imágenes e información “comprometedora” del artista y de otras personas famosas y advirtió de que había contactado con algunos medios de comunicación para difundirlas. Bisbal no llegó a acceder a estas pretensiones.

Estos hechos fueron enjuiciados el pasado viernes en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería, una vista en la que el cantante y su hermana declararon como testigos y a la que el acusado, natural de Tarragona, no asistió. El magistrado Luis Miguel Columna considera probados los cargos y ha condenado al acusado a nueve meses de prisión por un delito de extorsión en grado de tentativa, una petición formulada tanto por la fiscalía como por Bisbal, que ejerció la acusación particular. En la sentencia, notificada este miércoles, el juez precisa que la solicitud de pena fue “bastante prudente atendiendo a la gravedad” de los hechos.

El acusado, con antecedentes penales, obtuvo la línea de teléfono de la que Bisbal había sido titular hasta abril de 2015. Al percatarse de ello, y “con el ánimo de obtener un beneficio económico”, dos meses más tarde estableció comunicación con contactos “íntimos” del artista con el objetivo de obtener datos e imágenes de este, algo que consiguió “fácilmente”, subraya el fallo.

Varios conocidos avisaron a Bisbal de lo que estaba pasando y el cantante, a través de un amigo, instó a Óscar B. a que le devolviera la línea de teléfono, aunque este le contestó que “quería dinero a cambio de ello”. Esta contraprestación económica fue reclamada al amigo de Bisbal entre el 3 y el 5 de agosto de 2015, desde una dirección de correo electrónico y desde el propio número telefónico objeto de discordia. Dijo, además, que si no lo hacía, difundiría información “comprometedora” del artista y de otras personas conocidas que había logrado recopilar, ya que había contactado con algunos medios de comunicación que estaban dispuestos a hacer público el material. Esta situación, recalca la sentencia, generó “una gran inquietud” en Bisbal.

La defensa de Óscar B. expuso en la vista oral que su cliente no tuvo en ningún momento el ánimo de extorsionar, aunque el juez no ha aceptado esta tesis por la cantidad de material probatorio “en contra”. “Los correos que envía el propio acusado el día 3 de agosto de 2015 ya demuestran un interés económico, bajo la amenaza de difundir la información que está obteniendo”, argumenta el magistrado. “Presume [de] que tiene teléfonos de famosos, fotografías de ellos… siempre afirmando que si no se llega a un acuerdo económico, lo va a llevar a la tele”, añade.

Recuerda también el fallo que el acusado pidió “insistentemente” imágenes a los contactos de Bisbal y que en la conversación que mantuvo con su amigo el día 5 de agosto, presumió ante su interlocutor de que iba “a sacar dinero” con el material que tenía. Aunque el delito se ha cometido en grado de tentativa, el juez resalta la “perseverancia” en las peticiones para obtener un beneficio económico. La sentencia se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Almería.