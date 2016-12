Los diputados de Podemos Madrid avalan la destitución de López por un voto de diferencia

José Manuel López, a su llegada a la reunión, este miércoles. Jaime Villanueva | ATLAS

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha ratificado este miércoles la destitución de su portavoz, José Manuel López, por un solo voto de diferencia. El pasado viernes por la noche la dirección autonómica del partido, encabezada por Ramón Espinar, decidió sustituir a López, un cargo próximo a Íñigo Errejón, por la diputada Lorena Ruiz-Huerta, de la corriente anticapitalista de la formación. Hoy los diputados han avalado esa decisión con 14 votos a favor y 13 en contra. Espinar se ha ausentado de la reunión al igual que otros representantes de Podemos, que han votado por vía telemática.

El cese de López ahondó la división entre el sector fiel al secretario general del partido, Pablo Iglesias, y el más afín a su número dos. Errejón criticó la decisión y apuntó que no favorece el entendimiento con vistas al congreso convocado que se celebra el próximo febrero. Los pablistas no encajaron las críticas y lanzaron una campaña de desgaste contra el secretario político. El día de Nochebuena, inundaron las redes sociales con mensajes que, bajo la etiqueta común #ÍñigoAsíNo, reprochaban el comportamiento de la corriente errejonista. No obstante, esa estrategia, alentada por el núcleo duro de Iglesias y por el secretario de Organización, Pablo Echenique, que la calificó de “toque de atención”, contribuyó a enrarecer el clima.

Siguieron los cruces de acusaciones entre los dos sectores. Irene Montero, jefa de gabinete de Iglesias, acusó a los errejonistas de dañar al partido. Del otro lado, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, pidió que los pablistas rectifiquen su actitud para tratar de alcanzar un acuerdo antes de la celebración del cónclave. El entorno del líder asegura que busca un acuerdo entre todos los sectores, pero al mismo tiempo reta a Errejón a que presente una candidatura alternativa si no comparte los planteamientos del secretario general.

Ante los riesgos de ruptura, Iglesias ha difundido este miércoles una carta, en respuesta al mensaje de una militante extremeña, Teresa Torres, en la que se disculpa por las disputas interna. “A todos los que confiasteis en nosotros como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando”, afirma. Iglesias se dirige a los simpatizantes: “Si los medios de comunicación y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios, destruiremos Podemos", opina, a pesar de que su equipo fue el que lanzó la campaña contra Errejón. "Algunos afirmarán que su libertad de decir lo que quieran en la televisión está por encima de cualquier cosa y, por suerte, nadie en Podemos puede callar a nadie. Pero esto no va de callarse, esto va de contenerse y de respetar a quienes nos han traído hasta aquí", prosigue,