Miembros de la CUP y ERC arropan ante la Audiencia Nacional al concejal detenido de Vic

La detención del concejal de la CUP de Vic Joan Coma, que debe declarar este miércoles en la Audiencia Nacional, ha aumentado la tensión entre los partidos independentistas catalanes y el Gobierno. Anna Gabriel, diputada autonómica de la CUP; Anna Erra, alcaldesa de Vic; el senador Bernat Picornell; o el diputado nacional Joan Capdevila, ambos de ERC, han acudido este miércoles a los juzgados para mostrar su apoyo al edil, que fue detenido el martes por no acudir a declarar ante el juez que lo investiga por un presunto delito de incitación a la sedición tras haber apoyado la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015 en un pleno municipal. Al tiempo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acusado de "minar la democracia" a los dirigentes catalanes que han mostrado su apoyo al detenido.

"Hemos venido a dar apoyo y manifestarnos con los amigos del concejal de VIC, que ha sido un paso más en la lucha del Estado para judicializar el proceso catalán", ha opinado Capdevila ante la Audiencia, a donde ha acudido casi un centenar de personas, entre ellas, cargos públicos de la CUP y amigos del detenido. "Nosotros estamos con la libertad y con la democracia, y por eso hemos venido aquí", ha seguido sobre el caso de Coma, al que también ha apoyado públicamente el Gobierno de la Generalitat.

Frases como "si tocan a uno, tocan a todos" o "ni un paso atrás" se leen, en catalán, en los carteles que han llevado los manifestantes a las puertas de la Audiencia. Varios de ellos han sido identificados por la Policía, que ha alejado la protesta del punto en el que tradicionalmente se permiten las concentraciones frente a la Audiencia, según han lamentado desde la CUP.

"Podemos afirmar sin ninguna duda que la ley que se quiere aplicar hoy y que ha servido para privar de libertad a Joan Coma es franquista", ha precisado Benet Salellas, abogado del concejal y diputado de la CUP, quien ha asegurado que el auto del magistrado imputa a Coma delitos contra la forma de Gobierno recogidos en el Código Penal de 1973 y que fueron derogados. "En el Código Penal actual no existe ningún capítulo, ningún título ni ninguna sección en la que se hable de delitos contra la forma de gobierno".

El juez Ismael Moreno, que es exinspector de Policía y el magistrado más veterano de la Audiencia, tomará declaración este martes a Coma. El edil fue denunciado por Josep Anglada, el exlider de Plataforma per Catalunya, a raíz de unas declaraciones del edil en el pleno de Vic. "Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional, que consideramos falto de legitimidad y competencia. Desobediencia, venimos tiempo también reclamándolo", dijo Coma, según el libro de sesiones. Sin embargo, su detención se debe a que no acudió a declarar el 24 de octubre, incumpliendo la Ley. Al haber incitado públicamente a la desobediencia frente a una decisión del Constitucional, que anuló el 9-N, el concejal se enfrenta a una pena de hasta dos años y medio de prisión.

"Cualquier planteamiento que pretenda justificar o explicar una actitud negativa a la convivencia cotidiana y al respeto de la ley tiene muy poco de valor democrático. Deberían pensárselo mejor quienes hacen ese tipo de declaraciones", dijo el ministro de Justicia el martes en declaraciones a los medios en Cuenca. "Cuando una persona no comparece en lo que es una obligación, está previsto en nuestras leyes que pueda ser obligado a esa comparecencia", añadió Catalá sobre la decisión del concejal de no acudir a declarar a la Audiencia, en la que estaba citado el 24 de octubre, lo que ha provocado su detención. Según la visión del ministro, los políticos soberanistas apoyan a un concejal que "ha puesto de manifiesto una actitud negacionista del Estado de derecho" y es "obstruccionista".