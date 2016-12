Echenique critica a los seguidores de Errejón por “poner en peligro el proyecto”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha lanzado este domingo una advertencia al sector del partido afín al número dos, Íñigo Errejón. Tras las críticas de varios cargos próximos al secretario político por la destitución, el viernes por la noche, del portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, el entorno del líder, Pablo Iglesias, decidió salir al ataque. Primero organizó una campaña de presión en las redes bajo la etiqueta común #ÍñigoAsíNo. Y ahora interpreta que el derecho a discrepar en público “pone en peligro la continuidad del proyecto”.

Así lo ha considerado Echenique en unas declaraciones ofrecidas después de valorar el discurso de Navidad del Rey. “Mucha gente en Podemos pensábamos que había que dar un toque de atención porque, efectivamente, están ocurriendo cosas en los últimos días que ponen el peligro la continuidad del proyecto, me atrevería a decir”, ha señalado. “Cuando se utiliza la crítica en los medios de comunicación a las decisiones democráticas de los inscritos, como hemos en visto estos días, personas cuestionando lo que han votado los inscritos de Podemos o decisiones de órganos democráticamente electos, entendemos que eso no es defender unas ideas políticas o eso no es poner encima de la mesa un proyecto político, eso es de algún modo cuestionar los mecanismos más elementales de democracia interna que tenemos dentro de Podemos”, ha proseguido.

Se refería el dirigente aragonés a las críticas por la destitución de López, quien fue relevado por el líder en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar. A los colaboradores de Iglesias no les gusta que los cargos del partido hagan reflexiones sobre cuestiones internas en los medios de comunicación, que han calificado en muchas ocasiones de “enemigo”. No obstante, optaron por criticar a Errejón en público.

Así lo ha justificado Echenique: “Creemos que compañeros que defienden muy buenas ideas para el futuro de Podemos, y con los que yo estoy en muchísimas cosas de acuerdo, no deberían permitir que se utilicen según qué manera de hacer campaña, según qué manera de defender la propia posición, y queríamos dar un toque de atención”. “En ningún caso”, ha opinado, “creo que se trate de una guerra”. “Esa campaña en redes iba un poco por ahí. Creo que su punto de vista enriquece muchísimo, tanto a nivel político como a nivel estratégico lo que hacemos en Podemos. Pero sí es verdad que mucha gente en las redes sociales quiso decirle que sus ideas son valiosísimas, que su punto de vista es valiosísimo, pero algunas cosas que hace alguna gente que le sigue no hacen bien al proyecto y dividen a Podemos. Creo que está bien que se diga eso, porque todo el mundo está pidiendo unidad”, ha proseguido. El entorno de Iglesias busca, así, presentarse ante los simpatizantes como único garante de la unidad. Una estrategia a la que, con toda probabilidad, recurrirá en más ocasiones con vistas a la celebración del congreso de febrero.