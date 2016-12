Susana Díaz sostiene que “habrá primarias y competición” en el PSOE

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, se ha mostrado este viernes convencida de que el partido celebrará elecciones primarias para elegir a su secretario general. "Indudablemente habrá primarias y habrá competición. Estoy convencida de que habrá compañeros que quieran entrar en las primarias para representar al único partido que es alternativa de gobierno en España", ha asegurado Díaz, quien ha avanzado que tomará una decisión sobre su futuro político cuando se abra el proceso congresual. "No hay un proceso convocado y entiendo que esto da morbo, pero estoy en lo que estoy, en Andalucía", ha puntualizado. "Estoy acostumbrada a escuchar hablar de trenes o de estaciones, pero no me voy a distraer, estoy en mi trabajo y eso es lo que espera que haga la gente", ha reiterado.

Sobre su posible paso al frente, la socialista ha asegurado que no le va a "condicionar nada ni nadie". "Tomaré la mejor decisión para mi partido y para mi tierra, y en eso estoy", ha recalcado Díaz en una entrevista en Canal Sur Radio antes de reiterar que el primer objetivo es decidir el proyecto del partido y luego quién será el "mejor entrenador" para una formación que "tiene una plantilla con talento y está en condiciones de ganar las elecciones". En las últimas semanas, Díaz ha recibido el apoyo de algunos de sus compañeros del PSOE para que se presente a las primarias. El último en hacerlo fue el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró que Díaz contaba con "todo" su apoyo. "La fuerza del PSOE y la fuerza para ganar la representan el PSOE de Andalucía y Susana Díaz", aseguró Zapatero durante el mitín celebrado la semana pasada en Jaén por el décimo aniversario de la Ley de la Dependencia.

La socialista, quien ha resaltado que las primarias son un "logro, un avance" de los militantes y que son "buenas para el partido y para sacar un proyecto unido y fortalecido", ha expresado su respeto a la decisión que pueda tomar el ex secretario general Pedro Sánchez sobre su posible candidatura. "Soy muy respetuosa, cada uno sabrá lo que tiene que hacer y lo que aporta al partido", ha defendido.

Sobre el papel del grupo socialista en el Congreso, la presidenta andaluza ha esgrimido que el Gobierno ya no tiene mayoría absoluta y que el PSOE está desarrollando una "oposición útil". También ha advertido de que su partido seguirá "utilizando todos los instrumentos parlamentarios para devolver derechos y mejorar la vida a la gente". Como ejemplos, ha citado la paralización de las reválidas, el pago de las cláusulas suelo a los ciudadanos o el impulso a las garantías de los suministros vitales, como la electricidad. "El PSOE está haciendo lo que tiene que hacer, porque cuando se mira al ombligo pierde", ha defendido.

Preguntado por el cruce de acusaciones entre miembros de Podemos y de su partido en la manifestación contra los cortes de electricidad en los hogares, Díaz ha opinado que a Podemos "le gusta la pancarta y la protesta". "Creen que tienen el monopolio de la manifestación y que son la nueva política, pero no entienden del diálogo y entendimiento o no se dan cuenta de que algunos llevamos en esto tiempo defendiendo a los ciudadanos. Allá ellos, eso es un síntoma de intolerancia y de poco respeto a otros adversarios políticos", ha zanjado Díaz.