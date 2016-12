La policía busca en los países del Este a un sospechoso del triple crimen del bufete

El misterio sobre el triple asesinato ocurrido el pasado 22 de junio dentro de un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera sigue plagado de incógnitas, tras casi seis meses de pesquisas rodeadas del secreto sumarial. Descartados otros sospechosos, ahora hay uno nuevo, pero aún no está localizado, y es de un país del Este. No es un sicario, según fuentes de la investigación. En estos seis meses de pesquisas, tampoco se ha producido ninguna detención. Pero hay optimismo policial en que finalmente se sabrá todo sobre este múltiple asesinato: dos mujeres cubanas, que trabajaban en el bufete jurídico, de 46 y 33 años, fueron degolladas, y un hombre ecuatoriano nacionalizado español, cliente del despacho, que estaba en el momento y lugar equivocado, fue acuchillado. Todos ellos a manos de un matón que entró al local exaltado y preguntando por el dueño, el abogado Víctor Joel Salas, de 37 años, que no había llegado aún al despacho esa tarde. Lo que quizás le salvó la vida.