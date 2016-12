Iglesias se impone por la mínima a Errejón en la consulta por las reglas del congreso

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, este jueves. Foto: J.L./Vídeo: Atlas

El líder ha ganado, por los pelos, el primer pulso a su número dos, pero las bases están divididas. Los inscritos en Podemos han apostado por la propuesta de Pablo Iglesias frente a la de Íñigo Errejón para la organización del congreso de Vistalegre 2, en una votación en la que el secretario general ha logrado el 41,57% de los votos (40.830 en total). Errejón, que por primera vez se enfrentaba de forma directa a Iglesias ante la militancia, ha obtenido el 39,12% de los votos, 38.410 en números totales. La tercera candidatura en importancia, la de los Anticapitalistas, se hace con el 10,50%, 10.212 votos.

El resultado arroja como lectura que el partido está dividido prácticamente en dos mitades, y que Errejón le pisa los talones al secretario general, con una diferencia entre las propuestas de uno y otro de apenas 2.400 votos. Iglesias no obtiene ni la mitad de los apoyos totales de las bases, y las otras dos propuestas, la del portavoz parlamentario y los Anticapitalistas, suman juntas más votos que la suya. Es la primera vez que en una consulta ante las bases el secretario general baja del 80% del apoyo. Era la primera vez, de hecho, que se enfrentaba a su secretario político.

Nada más conocerse los datos, Iglesias ha defendido que nadie pierde y que buscará el acuerdo: "En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad", ha escrito en Twitter. El secretario de Organización, Pablo Echenique, que ha comunicado en rueda de prensa los resultados, ha esgrimido la tesis de que la consulta no desgasta el liderazgo de Iglesias, porque este no está en cuestión. "No se ha votado en clave de candidaturas. Las personas que han defendido los distintos documentos han reafirmado el liderazgo de Pablo Iglesias. No estábamos eligiendo ni al secretario general ni el consejo ciudadano", ha insistido Echenique, que firmaba la propuesta de Iglesias.

Los dos máximos dirigentes de Podemos, el líder y su número dos, se habían volcado en la campaña interna, a pesar de que el fondo de lo que se dirimía era todavía solo una cuestión técnica, las reglas del congreso. La votación ha estado espoleada por las advertencias de uno y otro. Iglesias avisó de que se irá si pierden sus tesis en el congreso, mientras Errejón anunció que, aunque le cueste un "castigo"—en el entorno del líder se cuestiona que pueda mantener su cargo de número dos si lleva el pulso hasta el final— , confrontará con el líder con su propia propuesta política. Eso no impide que pudieran llegar a un acuerdo antes del congreso que evite la pugna. El importante resultado de Errejón en esta consulta obliga, de alguna forma, a Iglesias a buscar el acuerdo, aunque ya había manifestado su intención de perseguirlo. Pero ahora el sector errejonista reclamará que negocien "de tú a tú", de igual a igual, y si confrontaran Iglesias incluso podría perder.

En la consulta han participado durante tres días de forma telemática 99.077 inscritos en Podemos, que representan el 22,7% del total de los llamados a votar (436.452), y el 39,62% si solo se tienen en cuenta los militantes activos (254.533), esto es, los que han participando en alguna otra consulta a lo largo del último año. Las bases de Podemos —que no pagan cuota obligatoria, a diferencia del resto de partidos— se han movilizado a pesar del carácter técnico y complejo de la disputa.

Los simpatizantes de Podemos decidían principalmente entre tres modelos de votación y cómputo de votos para el congreso de Vistalegre 2. Aun por la mínima, Iglesias logra imponer su modelo. Esto es, se votarán conjuntamente los documentos político y organizativo y la lista de candidatos a la dirección, frente a como quería Errejón, pide que sea por separado. Para los afines al líder, lo coherente es que los simpatizantes elijan a los equipos en función de sus ideas, mientras que para los errejonistas esa fórmula supondría una "involución democrática" porque se votó por separado en Vistalegre, y el debate ha de ser sobre política y no sobre caras.

El congreso de Podemos, previsto para el segundo fin de semana de febrero y de carácter casi refundacional, tiene que aprobar un nuevo modelo organizativo para el partido, la estrategia política para los próximos años y la composición de los órganos de dirección, además de revalidar en el cargo de secretario general a Pablo Iglesias, que en principio no tendrá rival.

El "sistema electoral" que regirá el congreso perjudica a los errejonistas, según entienden estos, porque privilegia a la lista más votada. Los Anticapitalistas proponían un modelo a medio camino, con una votación separada del documento organizativo y el ético pero vinculando la tesis política a la lista.