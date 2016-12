66513: el Gordo de la Lotería de Navidad

Las niñas que han cantado el premio Gordo. CARLOS ROSILLO | ATLAS

El número 66.513 ha resultado agraciado este jueves con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 11.57 en el quinto alambre de la séptima tabla. Las niñas del Colegio Residencia de San Ildefonso Lorena Stefan y Nicol Valenzuela Vásquez han vuelto a cantar el Gordo, como ya lo hicieran el año pasado, y lo han hecho en la misma tabla, la séptima, sólo un poco antes que en 2015 (el Gordo salió entonces a las 12.13). Nerea Pareja Martínez y Daniel Rodríguez Báez han extraído las bolas.

Agustín Ramos, de 53 años, es el dueño de la administración donde ha caído el Gordo. Y parece que tiene suerte, porque aunque el 66.513 llevaba vendiéndose más de 20 años en el establecimiento, él lleva sólo cuatro meses como responsable de la tienda, situada en el paseo de la Esperanza —qué poética coincidencia—, en Madrid. Y lo ha vendido íntegro, las 165 series; excepto un pellizco que intercambió con una administración de Bizkaia y otra tanda que fue a parar a una asociación de mujeres de Brea del Tajo. A los pocos minutos de conocerse que su administración había repartido el primer premio, valorado en 400.000 euros cada décimo, a Agustín las manos no dejaban de temblarle. Sujetaba como si fuera un tesoro una tila en un vaso de plástico que le había traído José Luis Villasevil, el dueño del bar de al lado, Cafetería Barrio, que también llevaba un pellizco del Gordo. Al lado de la tila, dos botellas de cava sin abrir. Todavía.

Agustin (izquierda) es el dueño de la administracion de lotería de Madrid donde ha caido el gordo. Lo ha vendido íntegro #LoteriaNavidad pic.twitter.com/kZ8Zv9VpcR — María Sahuquillo (@mrsahuquillo) 22 de diciembre de 2016

Agustín y María José Rojo, su esposa y cotitular del establecimiento, llevan solamente un décimo. "Pero haberlo repartido, haber vendido todo, es lo mejor que nos ha pasado", comenta ella. Tienen un hijo y Rojo bromea con que ahora, quizá, es momento de tener otro. Las trabajadoras de las dos peluquerías que encorsetan la administración no habían comprado ningún décimo de ese número. Sin embargo, no pueden parar de sonreír.

Villasevil, que aún no se cree su suerte, seguía teniendo un gesto serio. El dueño de la Cafetería Barrio, famosa en la zona por sus pinchos de tortilla y porque van a desayunar muchos días los profesores del Juan de la Cierva, el instituto cercano, lleva un décimo. Cuenta que lo va a usar para "tapar agujeros; aunque suene tópico". A la media hora de saber que era ganador, todavía seguía sirviendo en la barra del bar. "Nos falta una caña con limón para la terraza", le dice al camarero, que tira una cerveza a su lado. A las puertas de su establecimiento, decenas de vecinos, curiosos y periodistas trataban de localizar a alguno de los ganadores.

En la residencia de mayores

María José y Agustín explican que han vendido muchos décimos por el barrio y, una buena cantidad de ellos, a un centro de ancianos que está muy cerca de la administración de lotería. Allí, en la residencia de mayores Peñuelas llevaban 14 años —los mismos que lleva abierta— jugando al 66.513 por Navidad. Rosi, animadora sociocultural, que, vergonzosa, prefiere no dar su apellido, lo eligió en su momento. "Lo cogí porque mi padre, que murió hace 40 años, nació un día 13", confiesa sonriente. En la residencia, los trabajadores y los ancianos gritaban: "Nos ha tocado el Gordo". Felices.

Residentes y trabajadores de la residencia Peñuelas, eufóricos. Les ha tocado el gordo. Jugaban al 66513 desde hace 14 años. #LoteriaNavidad pic.twitter.com/o6Tu6HZGTH — María Sahuquillo (@mrsahuquillo) 22 de diciembre de 2016

María, de 83 años, tiene un décimo. Mientras agita la ristra de pulseras de bisutería que lleva en la mano derecha, cuenta que casi todo será para sus hijos. Jéssica Castillo y Claudia Ramos, enfermera y auxiliar, compraron una papeleta cada una. Castillo, que lleva 11 años trabajando en España "en unas cosas y otras", no podía contener las lágrimas. "Con lo mal que lo hemos pasado últimamente. Esto, para nuestros hijos pequeños. ¡Qué emoción!", dice la mujer, que sentada en las escaleras del centro trata de mitigar sus nervios. Alterna las risas y las lágrimas. Ramos, a su lado y vestida de calle, en contraste con el pantalón y la camisa verde de enfermera que lleva Castillo, no deja de recibir llamadas a su móvil. Entre conversación y conversación, explica que últimamente ha tenido problemas para afrontar la hipoteca del piso que compró a las afueras de Madrid.

— Por favor, todos los gerontólogos que vuelvan a sus puestos de trabajo.

Carmen Fernández, la directora del centro, llama la atención a los empleados y a los residentes que, exultantes, se han congregado en la recepción. Entre risas, brindan con cava. Una parte con copas de vidrio. Otros, con vasos de plástico. Algunos familiares de internos empiezan a llegar. Todos quieren celebrarlo. "Yo estoy que no me lo creo de felicidad. En el centro hay personas de todo tipo, residentes con movilidad y grandes dependientes, y muchos necesitan el dinero. También muchos trabajadores", dice Fernández.

A su lado, una joven enfermera enfundada en su traje verde, abraza a todo el que ve y grita: "¡Que me caso, que me caso!". Se llama Patricia, tiene 28 años y entre ella y su familia llevan siete décimos. Los ojos se le iluminan detrás de las gafas de pasta, y sonríe mientras cuenta que su novio y ella han decidido justo al enterarse del Gordo que era el momento de dar el paso. Valentín Jiménez, el recepcionista de la residencia, que lleva un décimo, se ríe a su lado. "Yo lo que sé, es que mañana no vengo a trabajar", dice.

Belén, directora de Enfermeria, y Valentín, recepcionista, llevaban un pellizquito de el Gordo. Están felices. Él dice que mañana no trabaja pic.twitter.com/JBLunn5MyB — María Sahuquillo (@mrsahuquillo) 22 de diciembre de 2016

300 décimos del primer premio se han ido también al pueblo madrileño de Brea de Tajo, de 568 habitantes. Más de 120 millones se han repartido entre los vecinos. Hace 10 años que la asociación Amigas de Brea compra el mismo número. Antonia Reyes, su presidenta, compró lotería para todo el pueblo. "Jugamos al mismo número desde hace 10 años. La primera vez nos tocaron 200 euros y no ha vuelto a tocarnos nada hasta este año, que nos ha tocado el Gordo". Reyes afirma que no hay grandes necesidades en el pueblo, aunque espera que el premio cambie la vida a los vecinos. Esta misma mañana, ella ha comprado un viaje para pasar la Nochevieja en Benidorm. "Ya veremos qué hacemos con el premio, todavía no nos lo creemos", cuenta.